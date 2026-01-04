Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проигнорировал повестки и ВВК — как наказали жителя Одесчины

Проигнорировал повестки и ВВК — как наказали жителя Одесчины

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 01:50
Уклонение от воинского учета в Одесской области: решение суда
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Житель Одесской области дважды получал повестки для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, однако ни разу не явился в назначенное время. Причины своей неявки он не объяснил.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Дважды вызывали по повестке

Как установил суд, в сентябре 2023 года военнообязанному вручили повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования. Мужчина отказался ее получать, поэтому вызов зачитали вслух в присутствии свидетелей.

В апреле 2024 года ситуация повторилась. Мужчину письменно предупредили об ответственности и снова вручили повестку. Кроме этого, ему выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Несмотря на это, он снова не явился и медицинский осмотр не прошел.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным по статье уклонение от воинского учета после официального предупреждения. Ему назначили штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, в Одесской области военнослужащий длительное время не появлялся на службу. Также мы писали, что во Львовской области приговор суда получила жительница, которая помогла военнообязанному сбежать из страны.

Одесская область Новости Одессы ВВК ТЦК и СП уклонисты судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации