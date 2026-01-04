Уклонение от воинского учета в Одесской области: решение суда

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Житель Одесской области дважды получал повестки для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, однако ни разу не явился в назначенное время. Причины своей неявки он не объяснил.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Дважды вызывали по повестке

Как установил суд, в сентябре 2023 года военнообязанному вручили повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования. Мужчина отказался ее получать, поэтому вызов зачитали вслух в присутствии свидетелей.

В апреле 2024 года ситуация повторилась. Мужчину письменно предупредили об ответственности и снова вручили повестку. Кроме этого, ему выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Несмотря на это, он снова не явился и медицинский осмотр не прошел.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным по статье уклонение от воинского учета после официального предупреждения. Ему назначили штраф в размере 5100 гривен.

Напомним, в Одесской области военнослужащий длительное время не появлялся на службу. Также мы писали, что во Львовской области приговор суда получила жительница, которая помогла военнообязанному сбежать из страны.