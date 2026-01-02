Приговор за уклонение от службы во время военного положения

Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий длительное время не появлялся на службу. После решения суда мужчина должен был вернуться в воинскую часть, но этого не сделал. Он не признал вины и отказался давать показания. За содеянное он получил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Мужчину мобилизовали и направили в одну из воинских частей. Позже он стал фигурантом уголовного производства за самовольное оставление службы. Киевский районный суд Одессы освободил его от уголовной ответственности при условии, что он в течение 72 часов прибудет в другую воинскую часть для продолжения службы. Однако после вступления решения в законную силу военнослужащий в часть не явился.

За данным следствия, без уважительных причин он отсутствовал на службе почти год. Проверки показали, что в этот период он не находился на лечении и не проходил военно-врачебную комиссию. Прокуратура предоставила суду ряд доказательств: приказы командования, служебные расследования, рапорты, сообщения из воинских частей и больниц, а также показания свидетелей.

Как наказали

Суд признал эти материалы достаточными и пришел к выводу, что военный умышленно уклонялся от службы в условиях военного положения. В результате мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

