Военный из Одесской области получил штраф за избиение женщины

В Одессе военнослужащий во время ссоры избил женщину. Обвиняемый признал вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без судебного заседания. Суд признал его виновным и назначил денежное наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел вечером в одном из домов в Одесской области. По материалам дела, военнослужащий, призванный по мобилизации, находился в комнате вместе с потерпевшей. Между ними внезапно возник конфликт. Мужчина дважды ударил женщину кулаками в лицо, а после этого толкнул в спину. Она потеряла равновесие и упала на пол. Медики зафиксировали ушибленную рану, синяки лица и сотрясение головного мозга. Повреждения привели к кратковременному расстройству здоровья — более шести дней.

Как наказали

Дело рассмотрели без судебного заседания, поскольку обвиняемый признал вину, а потерпевшая не возражала против упрощенного производства. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 1 700 гривен. Мера пресечения не избиралась, гражданский иск по делу не заявляли.

