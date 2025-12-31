Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный избил женщину — как наказал суд на Одесчине

Военный избил женщину — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 01:36
Военный из Одесской области получил штраф за избиение женщины
Молоток судьи и документы на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий во время ссоры избил женщину. Обвиняемый признал вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке без судебного заседания. Суд признал его виновным и назначил денежное наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел вечером в одном из домов в Одесской области. По материалам дела, военнослужащий, призванный по мобилизации, находился в комнате вместе с потерпевшей. Между ними внезапно возник конфликт. Мужчина дважды ударил женщину кулаками в лицо, а после этого толкнул в спину. Она потеряла равновесие и упала на пол. Медики зафиксировали ушибленную рану, синяки лица и сотрясение головного мозга. Повреждения привели к кратковременному расстройству здоровья — более шести дней.

Как наказали

Дело рассмотрели без судебного заседания, поскольку обвиняемый признал вину, а потерпевшая не возражала против упрощенного производства. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — 1 700 гривен. Мера пресечения не избиралась, гражданский иск по делу не заявляли.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который случайно застрелил побратима. Также мы писали, что сапер из Белгород-Днестровского трижды шел в СВЧ — получил приговор.

Одесса драка суд Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации