Военного в Одесской области осудили за попытку переправки мужчины через границу

В Одесской области военнослужащего осудили за участие в схеме незаконной переправки мужчины призывного возраста за границу. По версии следствия, он должен был довезти "клиента" до пограничной полосы в обход блокпостов, но их остановили полицейские.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный переправлял мужчин в Приднестровье

Речь идет о старшем солдате Нацгвардии. Следствие установило, что 17 марта 2025 года он договорился с неустановленным лицом о незаконной переправке гражданина Украины призывного возраста в Республику Молдова, через территорию так называемого Приднестровья, вне пунктов пропуска.

По плану военный должен был встретить мужчину и подвезти его автомобилем до определенной точки в пограничной полосе. Далее тот якобы должен был перейти границу пешком в районе села Черная Подольского района Одесской области.

18 марта около 10:30 обвиняемый приехал в село Марковка Раздельнянского района, встретился с мужчиной возле автобусной остановки на улице Центральной и повез его в направлении пограничного участка. Маршрут движения, по материалам дела, согласовывали так, чтобы объехать блокпосты и не попасть на пограничные патрули.

Однако реализовать замысел не удалось. В тот же день в 12:50 на окраине поселка Захаровка Раздельнянского района их остановили сотрудники полиции и разоблачили.

Какое наказание за незаконную перевозку мужчин

В суде стороны заключили соглашение о признании виновности. Военнослужащий полностью признал вину, заявил о раскаянии и согласился сотрудничать со следствием. Также, по условиям соглашения, он должен был перечислить 100 тысяч гривен в пользу Вооруженных Сил Украины.

Суд утвердил соглашение и признал мужчину виновным по статье организация незаконной переправки лиц через государственную границу, содействие совершению. Ему назначили 2 года лишения свободы, но заменили это наказание на 2 года служебного ограничения для военнослужащих с отчислением 10% денежного обеспечения в доход государства.

Отдельно суд взыскал с осужденного судебные издержки — 72 941 грн. Меру пресечения в виде залога оставили до вступления приговора в законную силу, после чего залог должны вернуть залогодателю.

