Військового на Одещині засудили за спробу переправлення чоловіка через кордон

На Одещині військовослужбовця засудили за участь у схемі незаконного переправлення чоловіка призовного віку за кордон. За версією слідства, він мав довезти "клієнта" до прикордонної смуги в обхід блокпостів, але їх зупинили поліцейські.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий переправляв чоловіків до Придністров'я

Йдеться про старшого солдата Нацгвардії. Слідство встановило, що 17 березня 2025 року він домовився з невстановленою особою про незаконне переправлення громадянина України призовного віку до Республіки Молдова, через територію так званого Придністров’я, поза пунктами пропуску.

За планом військовий мав зустріти чоловіка та підвезти його автомобілем до визначеної точки в прикордонній смузі. Далі той нібито мав перейти кордон пішки в районі села Чорна Подільського району Одеської області.

18 березня близько 10:30 обвинувачений приїхав у село Марківка Роздільнянського району, зустрівся з чоловіком біля автобусної зупинки на вулиці Центральній і повіз його в напрямку прикордонної ділянки. Маршрут руху, за матеріалами справи, узгоджували так, щоб об’їхати блокпости й не потрапити на прикордонні патрулі.

Однак реалізувати задум не вдалося. Того ж дня о 12:50 на околиці селища Захарівка Роздільнянського району їх зупинили працівники поліції та викрили.

Яке покарання за незаконне перевезення чоловіків

У суді сторони уклали угоду про визнання винуватості. Військовослужбовець повністю визнав провину, заявив про каяття та погодився співпрацювати зі слідством. Також, за умовами угоди, він мав перерахувати 100 тисяч гривень на користь Збройних Сил України.

Суд затвердив угоду і визнав чоловіка винним за статтею організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, сприяння вчиненню. Йому призначили 2 роки позбавлення волі, але замінили це покарання на 2 роки службового обмеження для військовослужбовців із відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Окремо суд стягнув із засудженого судові витрати — 72 941 грн. Запобіжний захід у вигляді застави залишили до набрання вироком законної сили, після чого заставу мають повернути заставодавцю.

Нагадаємо, в Одеській області військовослужбовець самовільно залишив частину. Також на Одещині суд розглядатиме справу чоловіка, який жорстоко напав на пораненого військового заради грошей.