На Одещині судитимуть чоловіка за розбійний напад на військового

На Одещині суд розглядатиме справу чоловіка, який жорстоко напав на пораненого військового заради грошей. Нападник дізнався про державну допомогу бійцю й вирішив силою її відібрати.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Чоловік побив військового

Інцидент стався в липні на березі лиману в Білгород-Дністровському районі. За даними слідства, 22-річний місцевий житель дізнався, що його 23-річний знайомий, військовослужбовець, отримав грошову допомогу від держави за поранення на фронті. Після цього він вирішив заволодіти цими коштами.

Зловмисник напав на військового, почав бити його та вимагати гроші з банківської картки. Щоб зламати опір, він зв’язав потерпілому руки полімерними стяжками й кілька годин утримував його, продовжуючи знущання. Урешті боєць переказав нападнику 29 тисяч гривень.

На цьому напад не закінчився. Через обмеження на безготівкові операції зловмисник змусив потерпілого поїхати до банкомата. Там військовий зняв ще 20 тисяч гривень і віддав їх нападнику. Після цього чоловік відвіз пораненого до лікарні та зник.

Судово-медична експертиза встановила, що військовий зазнав серйозних травм. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та інші тілесні ушкодження.

Яке покарання для нападника

Поліцейські розшукали й затримали підозрюваного за кілька годин після повідомлення про злочин. Під час обшуків за місцем його проживання та на місці нападу правоохоронці вилучили речові докази. Сам чоловік зізнався, що майже всі викрадені гроші витратив на власні потреби.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловіка обвинувачують у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану із застосуванням небезпечного насильства. За цією статтею йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Державне обвинувачення в суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

