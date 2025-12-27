Видео
Избил военного ради выплат — на Одесчине будут судить мужчину

Избил военного ради выплат — на Одесчине будут судить мужчину

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 11:09
В Одесской области будут судить мужчину за разбойное нападение на военного
Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области суд будет рассматривать дело мужчины, который жестоко напал на раненого военного ради денег. Нападавший узнал о государственной помощи бойцу и решил силой ее отобрать.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина избил военного

Инцидент произошел в июле на берегу лимана в Белгород-Днестровском районе. По данным следствия, 22-летний местный житель узнал, что его 23-летний знакомый, военнослужащий, получил денежную помощь от государства за ранение на фронте. После этого он решил завладеть этими средствами.

Злоумышленник напал на военного, начал бить его и требовать деньги с банковской карты. Чтобы сломить сопротивление, он связал потерпевшему руки полимерными стяжками и несколько часов удерживал его, продолжая издевательства. В конце концов боец перевел нападающему 29 тысяч гривен.

На этом нападение не закончилось. Из-за ограничений на безналичные операции злоумышленник заставил потерпевшего поехать к банкомату. Там военный снял еще 20 тысяч гривен и отдал их нападавшему. После этого мужчина отвез раненого в больницу и скрылся.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что военный получил серьезные травмы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа и другие телесные повреждения.

Какое наказание для нападающего

Полицейские разыскали и задержали подозреваемого через несколько часов после сообщения о преступлении. Во время обысков по месту его жительства и на месте нападения правоохранители изъяли вещественные доказательства. Сам мужчина признался, что почти все похищенные деньги потратил на собственные нужды.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направили в суд.

Мужчину обвиняют в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения с применением опасного насилия. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Государственное обвинение в суде будет поддерживать Белгород-Днестровская окружная прокуратура.

Напомним, в Хмельницком мужчина солгал о заминировании здания ТЦК. Также мы писали, что в Черкассах группа людей избила работников ТЦК.

Одесса деньги избиение Одесская область военные Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
