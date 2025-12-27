Видео
Главная Одесса На Одесчине военный проникал в чужие квартиры — как наказали

На Одесчине военный проникал в чужие квартиры — как наказали

Дата публикации 27 декабря 2025 01:36
Военный в Одессе незаконно проник в две квартиры
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий дважды незаконно проник в чужие квартиры. Мужчина разбивал окна на балконах и заходил внутрь помещений без разрешения владельцев. Свою вину он полностью признал. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без участников процесса.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Великодолинском солдат одной из воинских частей, по данным следствия, сначала проник в чужую квартиру. Он разбил окно на балконе и зашел внутрь, объяснив свои действия желанием увидеть дочь. Впоследствии мужчина таким же способом попал еще и в квартиру другого человека. Несмотря на просьбы владелиц и их знакомых покинуть помещение, он отказался выходить, чем нарушил право на неприкосновенность жилища.

Как наказали

Действия обвиняемого квалифицировали по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины — незаконное проникновение в жилище. Военнослужащий ранее не судим, материальный ущерб не нанес и искренне раскаялся. Суд учел эти обстоятельства и назначил наказание в виде штрафа — 850 гривен. Также в материалах дела оставили видеозапись момента проникновения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который сбежал из части. Также мы писали, что в Винницкой области боец ушел в отпуск и не вернулся.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
