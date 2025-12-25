Подделал удостоверение тракториста и поехал на тракторе в Одесской области

Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий самостоятельно изготовил поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Документ он использовал во время поездки на тракторе между населенными пунктами области. Мужчину остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Впоследствии выяснилось, что удостоверение не имеет ничего общего с официальным образцом.

Детали дела

Житель Березовского района решил незаконно получить право на управление сельскохозяйственной техникой. Он не проходил медицинский осмотр, не учился по соответствующей профессии и не сдавал экзаменов, предусмотренных законодательством. Находясь дома, мужчина с помощью компьютера, принтера и собственной фотографии изготовил удостоверение тракториста-машиниста. В документе были указаны несколько категорий техники, которые дают право управления на территории Украины, но сам бланк не соответствовал официальному образцу.

Мужчина ехал на тракторе МТЗ между Березовкой и селом Семихатки. Его остановили полицейские за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. По требованию инспектора водитель предъявил поддельное удостоверение, осознавая, что документ является фальшивым.

Как наказали

Военного признали виновным в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного удостоверения. Ему назначили штраф в размере 6 800 гривен. Кроме этого, с него взыскали 3 565 гривен 60 копеек расходов за проведение экспертизы документов. Поддельное удостоверение тракториста-машиниста подлежит уничтожению после вступления приговора в законную силу.

