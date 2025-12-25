Видео
Военный на Одесчине подделал права — что решил суд

Дата публикации 25 декабря 2025 01:36
Подделал удостоверение тракториста и поехал на тракторе в Одесской области
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий самостоятельно изготовил поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Документ он использовал во время поездки на тракторе между населенными пунктами области. Мужчину остановили полицейские за нарушение правил дорожного движения. Впоследствии выяснилось, что удостоверение не имеет ничего общего с официальным образцом.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Житель Березовского района решил незаконно получить право на управление сельскохозяйственной техникой. Он не проходил медицинский осмотр, не учился по соответствующей профессии и не сдавал экзаменов, предусмотренных законодательством. Находясь дома, мужчина с помощью компьютера, принтера и собственной фотографии изготовил удостоверение тракториста-машиниста. В документе были указаны несколько категорий техники, которые дают право управления на территории Украины, но сам бланк не соответствовал официальному образцу.

Мужчина ехал на тракторе МТЗ между Березовкой и селом Семихатки. Его остановили полицейские за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. По требованию инспектора водитель предъявил поддельное удостоверение, осознавая, что документ является фальшивым.

Как наказали

Военного признали виновным в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного удостоверения. Ему назначили штраф в размере 6 800 гривен. Кроме этого, с него взыскали 3 565 гривен 60 копеек расходов за проведение экспертизы документов. Поддельное удостоверение тракториста-машиниста подлежит уничтожению после вступления приговора в законную силу.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили двух военных, которые незаконно проникли в чужой дом. Также мы писали, что наказание получил житель Винницкой области, который ушел с фронта в отпуск и не вернулся.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
