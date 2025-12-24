Военные в Кодыме Одесской области получили штраф за проникновение в дом

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Кодыме, что в Одесской области, двое военнослужащих незаконно проникли в частное домовладение. Мужчины разбили окно и зашли на веранду чужого дома. Владелица застала их на месте. Дело рассмотрели в упрощенном порядке без судебных заседаний.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Инцидент произошел около 16:30 в городе Кодыма Одесской области. Двое мобилизованных военнослужащих, солдаты разных воинских частей, решили проникнуть в частный дом. По материалам дела, они действовали умышленно и без разрешения владелицы. Мужчины разбили окно и зашли на веранду домовладения. Там их и разоблачила хозяйка дома. Оба военные полностью признали свою вину, подтвердили обстоятельства досудебного расследования и согласились на рассмотрение дела без их присутствия.

Как наказали

Суд квалифицировал действия обоих обвиняемых по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины — незаконное проникновение в жилище или другое владение лица. Смягчающими обстоятельствами стали искреннее раскаяние и содействие раскрытию правонарушения. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Одному из военных назначили штраф в размере 1 700 гривен, другому — 850 гривен. Меры пресечения к ним не применяли.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, у которого обнаружили холодное оружие. Также мы писали, что боец Десантно-штурмовых военных не вернулся из отпуска, ведь боялся войны — теперь будет сидеть в тюрьме.