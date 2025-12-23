Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе задержан военный с холодным оружием — как наказал суд

В Одессе задержан военный с холодным оружием — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 01:36
Суд в Одессе оштрафовал военнослужащего за кастет
Судья с молоком. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий незаконно носил холодное оружие. Кастет-нож обнаружили во время остановки машины патрульными. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Происшествие произошло на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Патрульные остановили автомобиль Mazda 3 под управлением военнослужащего по контракту в звании старшего сержанта. Во время общения с правоохранителями водитель сообщил, что в салоне автомобиля имеет кастет. На место вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра авто полицейские изъяли кастет-нож модели TR6420, который хранился в бардачке. Согласно заключению экспертизы, предмет является комбинированным холодным оружием — сочетанием ножа и кастета, ношение которого без разрешения запрещено.

Как наказали

В суде обвиняемый объяснил, что приобрел кастет-нож через интернет для самозащиты и бытовых нужд. Точное время покупки он не помнит. Вину признал полностью, искренне раскаялся и способствовал следствию. Суд также учел, что мужчина является участником боевых действий и ранее не имел судимостей.

По приговору суда мужчину признали виновным в незаконном ношении холодного оружия. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Также с обвиняемого взыскали 5 088 гривен 96 копеек за проведение экспертизы. Кастет-нож конфисковали, видеозапись с места происшествия оставили в материалах дела.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который сбежал из воинской части. Также мы писали, что в Житомире судили женщину с инвалидностью, которая фиктивно вышла замуж за мужчину, чтобы тот избежал мобилизации.

Одесса суд оружие Одесская область Новости Одессы судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации