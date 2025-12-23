Суд в Одессе оштрафовал военнослужащего за кастет

Судья с молоком. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий незаконно носил холодное оружие. Кастет-нож обнаружили во время остановки машины патрульными. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Происшествие произошло на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Патрульные остановили автомобиль Mazda 3 под управлением военнослужащего по контракту в звании старшего сержанта. Во время общения с правоохранителями водитель сообщил, что в салоне автомобиля имеет кастет. На место вызвали следственно-оперативную группу. Во время осмотра авто полицейские изъяли кастет-нож модели TR6420, который хранился в бардачке. Согласно заключению экспертизы, предмет является комбинированным холодным оружием — сочетанием ножа и кастета, ношение которого без разрешения запрещено.

Как наказали

В суде обвиняемый объяснил, что приобрел кастет-нож через интернет для самозащиты и бытовых нужд. Точное время покупки он не помнит. Вину признал полностью, искренне раскаялся и способствовал следствию. Суд также учел, что мужчина является участником боевых действий и ранее не имел судимостей.

По приговору суда мужчину признали виновным в незаконном ношении холодного оружия. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Также с обвиняемого взыскали 5 088 гривен 96 копеек за проведение экспертизы. Кастет-нож конфисковали, видеозапись с места происшествия оставили в материалах дела.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который сбежал из воинской части. Также мы писали, что в Житомире судили женщину с инвалидностью, которая фиктивно вышла замуж за мужчину, чтобы тот избежал мобилизации.