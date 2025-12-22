Видео
Мужчина сбежал из военной части — приговор суда на Одесчине

Мужчина сбежал из военной части — приговор суда на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 01:40
Суд в Одесской области осудил матроса за СЗВ во время войны
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области суд признал виновным матроса ВСУ, который самовольно оставил воинскую часть во время военного положения. Мужчина более месяца не выходил на службу, а в суде заявлял, что не является военным и работает таксистом.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный сбежал из части

Суд установил, что в ноябре 2024 года житель Николаевской области был призван в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации и направлен в воинскую часть. Там его назначили водителем-химиком подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Уже на следующий день после прибытия мужчина самовольно покинул расположение части и исчез. На службу он не возвращался более месяца, вплоть до момента задержания правоохранителями в декабре.

В суде обвиняемый вину не признал. Он говорил, что якобы не был военным и работал таксистом, а о "службе" узнал уже после сообщения о подозрении. Также утверждал, что не подписывал никакие документы и не прибывал в воинскую часть.

Какое наказание за СОЧ

Однако свидетели подтвердили, что мужчина прибыл в часть, проходил оформление и присутствовал на построениях. Суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Ему назначили пять лет лишения свободы.

Напомним, на Полтавщине мужчина хотел откупиться от полиции и получил приговор. Также мы писали, что на Житомирщине свидетель Иеговы отказался от мобилизации.

суд Одесская область военные Новости Одессы СОЧ судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
