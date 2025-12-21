В Одесской области суд оштрафовал офицера ВСУ за избиение знакомого

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Суд в Одесской области признал виновным военнослужащего, который избил мужчину во время бытового конфликта. Инцидент квалифицировали как умышленное легкое телесное повреждение, а офицеру ВСУ назначили штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама

Читайте также:

Военный избил мужчину

Известно, что инцидент произошел вечером 12 октября 2025 года в частном доме, где проживал потерпевший. По материалам дела, между мужчинами возникла словесная перепалка на почве личной неприязни. Во время конфликта военный ударил хозяина дома кулаком в лицо и тот упал на пол.

После этого военный продолжил бить потерпевшего по голове и туловищу. Хозяин дома получил убойную рану надбровной дуги, синяки на лице, грудной клетке и животе, а также ссадины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья.

Какое наказание за избиение

Действия обвиняемого военного квалифицировали как умышленное легкое телесное повреждение. Суд учел искреннее раскаяние, положительную характеристику по месту службы, участие в боевых действиях и наличие у него малолетнего ребенка. В итоге офицера признали виновным и назначили штраф 850 гривен.

Напомним, в Одессе в суд направили дело работника РТЦК и СП, которого обвиняют в избиении военного. Также мы писали, что сотрудники СБУ ведут расследование относительно удара по портовой инфраструктуре в Одесской области.