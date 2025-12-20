Избиение защитника Мариуполя в Одессе - дело работника ТЦК передали в суд

Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК
В Одессе в суд направили дело работника РТЦК и СП, которого обвиняют в избиении военного. Пострадавшим оказался защитник Мариуполя, который после плена проходил реабилитацию.
Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
В Одессе будут судить работника ТЦК и СП
По их данным, инцидент произошел в декабре 2025 года в Одессе. По данным следствия, работники РТЦК и СП остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время общения между ними возник конфликт, который перерос в физическое насилие. Один из работников центра нанес мужчине несколько ударов кулаками.
Военный получил легкие телесные повреждения — ссадины, синяки и гематомы. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.
Пострадавший оказался военным
Известно, что пострадавший является военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженные Силы Украины. Он участвовал в обороне Мариуполя, попал в плен к российским войскам и после освобождения проходил реабилитацию в Одессе.
Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского. Также мы писали, что в Киевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Одессы мужчина совершил попытку самокалечения.
Читайте Новини.LIVE!