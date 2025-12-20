Видео
Главная Одесса Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК

Избиение защитника Мариуполя — в Одессе судят работника ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 13:05
Избиение защитника Мариуполя в Одессе - дело работника ТЦК передали в суд
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе в суд направили дело работника РТЦК и СП, которого обвиняют в избиении военного. Пострадавшим оказался защитник Мариуполя, который после плена проходил реабилитацию.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Побиття захисника Маріуполя — в Одесі судитимуть працівника ТЦК - фото 1
Сообщение Офиса Генерального прокурора. Фото: скриншот из Telegram

В Одессе будут судить работника ТЦК и СП

По их данным, инцидент произошел в декабре 2025 года в Одессе. По данным следствия, работники РТЦК и СП остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время общения между ними возник конфликт, который перерос в физическое насилие. Один из работников центра нанес мужчине несколько ударов кулаками.

Военный получил легкие телесные повреждения — ссадины, синяки и гематомы. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

Пострадавший оказался военным

Известно, что пострадавший является военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженные Силы Украины. Он участвовал в обороне Мариуполя, попал в плен к российским войскам и после освобождения проходил реабилитацию в Одессе.

Напомним, в Одессе сотрудники ТЦК избили полицейского. Также мы писали, что в Киевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Одессы мужчина совершил попытку самокалечения.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
