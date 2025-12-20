Побиття захисника Маріуполя в Одесі — справу працівника ТЦК передали до суду

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі до суду скерували справу працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті військового. Потерпілим виявився захисник Маріуполя, який після полону проходив реабілітацію.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

В Одесі судитимуть працівника ТЦК та СП

За їхніми даними, інцидент стався у грудні 2025 року в Одесі. За даними слідства, працівники РТЦК та СП зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування між ними виник конфлікт, який переріс у фізичне насильство. Один із працівників центру завдав чоловікові кількох ударів кулаками.

Військовий отримав легкі тілесні ушкодження — садна, синці та гематоми. Це підтвердила судово-медична експертиза.

Потерпілий виявився військовим

Відомо, що потерпілий є військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройні Сили України. Він брав участь в обороні Маріуполя, потрапив у полон до російських військ і після звільнення проходив реабілітацію в Одесі.

Нагадаємо, в Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського. Також ми писали, що у Київському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Одеси чоловік зробив спробу самокаліцтва.