Україна
Головна Одеса У військкоматі Одеси чоловік хотів покалічити себе — реакція ТЦК

У військкоматі Одеси чоловік хотів покалічити себе — реакція ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 23:56
У військкоматі Одеси чоловік порізав собі вени - реакція ТЦК
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Одеси чоловік зробив спробу самокаліцтва. У відповідь на резонанс щодо цього у військкоматі відреагували на інцидент.

Про це Одеський обласний ТЦК та СП написав у Facebook.

У військкоматі Одеси чоловік хотів покалічити себе — реакція ТЦК - фото 1
Пост Одеського обласного ТЦК. Фото: скриншот

Чоловік спланував суїцид у ТЦК

Так, громадянина було доставлено до РТЦК та СП співробітниками Національної поліції України, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. У центрі зазначили, що чоловік не надав жодних медичних документів, які б підтверджували його непридатність до військової служби. Також у Єдиному електронному реєстрі "Оберіг" відсутня інформація про надання йому відстрочки від призову.

Під час проведення стандартних процедур у приміщенні РТЦК громадянин здійснив спробу самокаліцтва. За інформацією установи, ці дії мали на меті уникнення призову та тиск на посадових осіб.

Черговою службою було негайно викликано бригаду екстреної медичної допомоги та поліцію. Водночас у РТЦК повідомляють, що чоловік поводився агресивно, погрожував лікарям і військовослужбовцям ножем та перешкоджав наданню йому невідкладної допомоги. Згодом його було госпіталізовано до медичного закладу.

У повідомленні окремо наголосили, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП не застосовувалися жодні заходи фізичного примусу або протиправні дії. Навпаки, військові та поліцейські, за їхніми словами, вживали всіх можливих заходів для збереження життя і здоров’я громадянина.

Нагадаємо, що у Харкові осудили чоловіка, який кидав цеглу на військових територіального центру комплектування та погрожував ножем.

А до цього стало відомо, що працівники ТЦК в Івано-Франківській області мобілізували та відправили до військової частини чоловіка, який виключений з військового обліку.

суїцид військкомат мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
