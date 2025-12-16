В военкомате Одессы мужчина порезал себе вены - реакция ТЦК

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Одессы мужчина совершил попытку самокалечения. В ответ на резонанс по этому поводу в военкомате отреагировали на инцидент.

Об этом Одесский областной ТЦК и СП написал в Facebook.

Пост Одесского областного ТЦК. Фото: скриншот

Мужчина спланировал суицид в ТЦК

Так, гражданин был доставлен в РТЦК и СП сотрудниками Национальной полиции Украины, поскольку он находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В центре отметили, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе. Также в Едином электронном реестре "Оберіг" отсутствует информация о предоставлении ему отсрочки от призыва.

Во время проведения стандартных процедур в помещении РТЦК гражданин совершил попытку самокалечения. По информации учреждения, эти действия имели целью избежать призыва и давление на должностных лиц.

Дежурной службой была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи и полиция. В то же время в РТЦК сообщают, что мужчина вел себя агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом и препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В сообщении отдельно отметили, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП не применялись никакие меры физического принуждения или противоправные действия. Наоборот, военные и полицейские, по их словам, принимали все возможные меры для сохранения жизни и здоровья гражданина.

