Главная Одесса В военкомате Одессы мужчина хотел покалечить себя — реакция ТЦК

В военкомате Одессы мужчина хотел покалечить себя — реакция ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 23:56
В военкомате Одессы мужчина порезал себе вены - реакция ТЦК
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Одессы мужчина совершил попытку самокалечения. В ответ на резонанс по этому поводу в военкомате отреагировали на инцидент.

Об этом Одесский областной ТЦК и СП написал в Facebook.

У військкоматі Одеси чоловік хотів покалічити себе — реакція ТЦК - фото 1
Пост Одесского областного ТЦК. Фото: скриншот

Мужчина спланировал суицид в ТЦК

Так, гражданин был доставлен в РТЦК и СП сотрудниками Национальной полиции Украины, поскольку он находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В центре отметили, что мужчина не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих его непригодность к военной службе. Также в Едином электронном реестре "Оберіг" отсутствует информация о предоставлении ему отсрочки от призыва.

Во время проведения стандартных процедур в помещении РТЦК гражданин совершил попытку самокалечения. По информации учреждения, эти действия имели целью избежать призыва и давление на должностных лиц.

Дежурной службой была немедленно вызвана бригада экстренной медицинской помощи и полиция. В то же время в РТЦК сообщают, что мужчина вел себя агрессивно, угрожал врачам и военнослужащим ножом и препятствовал оказанию ему неотложной помощи. Впоследствии он был госпитализирован в медицинское учреждение.

В сообщении отдельно отметили, что со стороны военнослужащих ТЦК и СП не применялись никакие меры физического принуждения или противоправные действия. Наоборот, военные и полицейские, по их словам, принимали все возможные меры для сохранения жизни и здоровья гражданина.

Напомним, что в Харькове осудили мужчину, который бросал кирпичи на военных территориального центра комплектования и угрожал ножом.

А до этого стало известно, что работники ТЦК в Ивано-Франковской области мобилизовали и отправили в воинскую часть мужчину, который исключен из воинского учета.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
