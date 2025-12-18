Побиття поліцейського в Одеському РТЦК: відкрито справу

Поліцейський за комп'ютером. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі розгорівся гучний інцидент у будівлі РТЦК та СП. Під час виконання службових обов’язків постраждав дільничний офіцер поліції. До конфлікту причетні військовослужбовці. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Побиття в ТЦК

Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції чоловіка, який порушив правила військового обліку, до одного з відділів Одеського РТЦК та СП. Як з’ясували слідчі, у приміщенні установи троє військовослужбовців почали агресивно поводитися щодо поліцейського. Вони нецензурно лаялися, а один із них, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Коли правоохоронець зробив зауваження, ситуація переросла в бійку. У результаті інциденту поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Що загрожує

За фактом побиття правоохоронця під час виконання службових обов’язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їх затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі поліція готує клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

