Избиение полицейского в Одесском РТЦК: открыто дело

Полицейский за компьютером. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разгорелся громкий инцидент в здании РТЦК и СП. Во время выполнения служебных обязанностей пострадал участковый офицер полиции. К конфликту причастны военнослужащие. Полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Избиение в ТЦК

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции мужчины, который нарушил правила воинского учета, в один из отделов Одесского РТЦК и СП. Как выяснили следователи, в помещении учреждения трое военнослужащих начали агрессивно вести себя в отношении полицейского. Они нецензурно ругались, а один из них, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранитель сделал замечание, ситуация переросла в драку. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.

Что грозит

По факту избиения правоохранителя при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

