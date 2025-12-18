Видео
В Одессе сотрудники ТЦК избили правоохранителя — детали инцидента

В Одессе сотрудники ТЦК избили правоохранителя — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 14:35
Избиение полицейского в Одесском РТЦК: открыто дело
Полицейский за компьютером. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разгорелся громкий инцидент в здании РТЦК и СП. Во время выполнения служебных обязанностей пострадал участковый офицер полиции. К конфликту причастны военнослужащие. Полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Избиение в ТЦК

Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции мужчины, который нарушил правила воинского учета, в один из отделов Одесского РТЦК и СП. Как выяснили следователи, в помещении учреждения трое военнослужащих начали агрессивно вести себя в отношении полицейского. Они нецензурно ругались, а один из них, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда правоохранитель сделал замечание, ситуация переросла в драку. В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения.

Что грозит

По факту избиения правоохранителя при исполнении служебных обязанностей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полиция готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что в Одесском ТЦК мужчина хотел покалечить себя. Также мы писали, что адвокат раскрыл новую схему сотрудников ТЦК.

