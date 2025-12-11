Відео
В Одесі намагалися силою мобілізувати військового — реакція ТЦК

В Одесі намагалися силою мобілізувати військового — реакція ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:54
В Одесі хотіли мобілізувати морпіха - що відомо
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Одесі розгорівся скандал навколо дій співробітників Пересипського районного ТЦК. Його працівників підозрюють у силовій спробі мобілізувати військового, що нещодавно повернувся з російського полону.

Про це повідомила ГО "Захист держави" у Facebook у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

В Одесі хотіли мобілізувати морпіха

За інформацією правозахисників, 4 грудня дев'ятеро чоловіків, які представилися працівниками ТЦК, зупинили на вулиці Семена Палія військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти Романа Покидька — оборонця Маріуполя, що провів у полоні близько шести місяців.

Попри те, що боєць мав при собі всі документи — військовий квиток, медичні довідки та посвідчення учасника бойових дій — його силоміць затягли до службового автомобіля.

За словами ГО, під час затримання до Покидька застосували сльозогінний газ і побили, а вже під час руху службового авто викинули на проїжджу частину, наражаючи на смертельну небезпеку.

Нині морпіх проходить медичне обстеження. 

Реакція Одеського ТЦК

Одеський обласний ТЦК офіційно підтвердив, що за цим фактом розпочато службове розслідування.

У відомстві заявили, що реагувати почали ще до появи інформації в соцмережах. Перевірка має встановити всіх учасників події й з’ясувати, чи мали місце незаконні дії та перевищення повноважень.

Керівництво Сухопутних військ і ТЦК закликає дочекатися результатів розслідування. При цьому наголошують: якщо провина буде доведена, винні понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом.

"Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо у ході слідства буде доведено, що військовослужбовці ТЦК та СП перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії щодо колеги-військового, вони понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом", — говориться у повідомленні.

В Одесі намагалися силою мобілізувати військового — реакція ТЦК - фото 1
Пост Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нещодавно військовий пояснив, чому зараз в Україні спостерігається зниження довіри до ТЦК.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про масштаби звернень щодо жорстокого поводження ТЦК.

Одеса військові мобілізація ТЦК та СП морська піхота
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
