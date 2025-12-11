В Одессе хотели мобилизовать морпеха - что известно

Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: armyinform.com

В Одессе разгорелся скандал вокруг действий сотрудников Пересыпского районного ТЦК. Его работников подозревают в силовой попытке мобилизовать военного, недавно вернувшегося из российского плена.

Об этом сообщила ОО "Защита государства" в Facebook в четверг, 11 декабря.

В Одессе хотели мобилизовать морпеха

По информации правозащитников, 4 декабря девять мужчин, которые представились работниками ТЦК, остановили на улице Семена Палия военнослужащего 36-й бригады морской пехоты Романа Покидько — защитника Мариуполя, который провел в плену около шести месяцев.

Несмотря на то, что боец имел при себе все документы — военный билет, медицинские справки и удостоверение участника боевых действий — его силой затащили в служебный автомобиль.

По словам ОО, во время задержания к Покидько применили слезоточивый газ и избили, а уже во время движения служебного авто выбросили на проезжую часть, подвергая смертельной опасности.

Сейчас морпех проходит медицинское обследование.

Реакция Одесского ТЦК

Одесский областной ТЦК официально подтвердил, что по данному факту начато служебное расследование.

В ведомстве заявили, что реагировать начали еще до появления информации в соцсетях. Проверка должна установить всех участников события и выяснить, имели ли место незаконные действия и превышение полномочий.

Руководство Сухопутных войск и ТЦК призывает дождаться результатов расследования. При этом подчеркивают: если вина будет доказана, виновные понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом.

"Позиция руководства однозначна — статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения. Если в ходе следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении коллеги-военного, они понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", — говорится в сообщении.

Пост Одесского ТЦК и СП. Фото: скриншот

