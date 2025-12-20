В Одесской области военный подделал паспорт: как наказали

Молоток в руках судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащего разоблачили с поддельным паспортом и наркотиками. Он предоставил документ правоохранителям во время проверки. Мужчина признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение. Суд вынес обвинительный приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам суда, обвиняемый — военнослужащий, который ранее не имел судимостей. Он нашел на автостанции в селе Выгода паспорт другого человека и вклеил в него собственное фото. Поддельный документ мужчина хранил для дальнейшего использования. Во время проверки документов в Беляевке он предъявил этот паспорт полицейскому. В тот же день правоохранители обнаружили у него бумажный сверток с каннабисом.

Как выяснилось, мужчина самостоятельно вырастил одно растение конопли, высушил листья и хранил наркотик для личного употребления. Общая масса каннабиса составляла более 42 граммов.

Как наказали

Суд признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: подделка документа, использование поддельного паспорта и незаконное изготовление и хранение наркотиков без цели сбыта. По совокупности приговоров ему назначили два года пробационного надзора. В течение этого времени осужденный должен регулярно появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

Также с него взыщут более 7 тысяч гривен судебных расходов. Поддельный паспорт и наркотики суд постановил уничтожить.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области в ДТП попала военная машина — есть погибшие и пострадавшие. Суд вынес приговор водителю. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который придумал инвалидность жене, чтобы уволиться со службы.