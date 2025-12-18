Видео
Главная Одесса На Одесчине военный придумал инвалидность жене — приговор суда

На Одесчине военный придумал инвалидность жене — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 01:36
Военного в Одесской области судили за подделку справки МСЭК
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий уволился со службы по поддельным документам. Мужчина подал фиктивную справку об инвалидности жены. Также он незаконно получил единовременное денежное пособие. Суд признал его виновным и вынес приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, старший солдат ВСУ обратился к командованию с рапортом на увольнение по семейным обстоятельствам. В качестве основания мужчина предоставил копию справки МСЭК об инвалидности жены, которая оказалась поддельной. На основании этих документов военного уволили со службы и исключили из списков личного состава. После этого ему начислили и выплатили единовременное денежное пособие — более 22 тысяч гривен. Следствие установило, что средства были получены путем обмана, а государство понесло материальный ущерб.

В суде обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб. Представитель воинской части просил рассмотреть дело без его участия, а гражданский иск после компенсации ущерба оставили без рассмотрения.

Как наказали

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы в условиях военного положения и мошенничестве. Ему назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на один год. В течение этого времени осужденный должен находиться под наблюдением, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу без разрешения.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области военный проигнорировал решение суда — за совершенное получил наказание. Также мы писали о том, на каком этапе суд по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула.

