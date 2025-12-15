В Одессе состоялись слушания по делу убийства Демьяна Ганула

Сергей Шалаев во время заседания. Фото: Новини.LIVE

В Приморском районном суде Одессы уже более двух месяцев продолжаются слушания по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула. Обвиняемый — 46-летний Сергей Шалаев, который признался в убийстве. Суд уже принял все основные материалы от прокурора и перешел к сути рассмотрения.

Об этом из зала суда сообщили журналисты Новини.LIVE.

Суд над Шалаевым

Во время заседания прокурор объявила полный перечень доказательств, в частности документы личного характера — диплом бакалавра, ID-карту и другие материалы. Суд признал все эти доказательства надлежащими и допустимыми и приобщил их к делу. Следующее слушание состоится с допросом обвиняемого Сергея Шалаева. После этого сторона потерпевших планирует подать дополнительные ходатайства.

Жена убитого активиста Жанна Вознюк рассказала, что все материалы, которые прокурор выделила для рассмотрения, уже получены. По ее словам, после допроса обвиняемого планируется еще одно заседание для приобщения новых доказательств, прежде всего видеоматериалов.

"Это видео самого убийства, и я считаю, что его обязательно должны исследовать в суде. Речь идет о самом тяжком преступлении — против жизни человека. Раскаяние — не то, что должно влиять на оценку такого преступления", — сказала Жанна Вознюк.

Жена погибшего активиста Жанна Вознюк. Фото: Новини.LIVE

Что известно о деле

Активиста Демьяна Ганула убили 14 марта 2025 года в центре Одессы. Через несколько дней после убийства полиция задержала подозреваемого — 46-летнего Сергея Шалаева. Во время судебного разбирательства он признал свою вину, заявив, что он не знал, кто является его жертвой, и был введен в заблуждение относительно личности Ганула. Он также извинился перед семьей погибшего. Мотивы убийства в настоящее время исследуются. Рассматриваются версии, что преступление имело заказной характер, связанный с общественной деятельностью Ганула.

