Вбивство Ганула в Одесі — на якому етапі суд

Вбивство Ганула в Одесі — на якому етапі суд

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:22
В Одесі відбулися слухання у справі вбивства Дем’яна Ганула
Сергій Шалаєв під час засідання. Фото: Новини.LIVE

У Приморському районному суді Одеси вже понад два місяці тривають слухання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула. Обвинувачений — 46-річний Сергій Шалаєв, який зізнався вбивстві. Суд уже прийняв усі основні матеріали від прокурора й перейшов до суті розгляду.

Про це з зали суду повідомили журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Суд над Шалаєвим

Під час засідання прокурорка оголосила повний перелік доказів, зокрема документи особистого характеру — диплом бакалавра, ID-картку та інші матеріали. Суд визнав усі ці докази належними та допустимими й долучив їх до справи. Наступне слухання відбудеться з допитом обвинуваченого Сергія Шалаєва. Після цього сторона потерпілих планує подати додаткові клопотання.

Дружина вбитого активіста Жанна Вознюк розповіла, що всі матеріали, які прокурорка виділила для розгляду, вже отримані. За її словами, після допиту обвинуваченого планується ще одне засідання для долучення нових доказів, насамперед відеоматеріалів.

"Це відео самого вбивства, і я вважаю, що його обов’язково мають дослідити в суді. Йдеться про найтяжчий злочин — проти життя людини. Каяття — не те, що має впливати на оцінку такого злочину", — сказала Жанна Вознюк.

В Одесі відбл=улося чергове засідання у справі про вбивство Ганула
Дружина загиблого активіста Жанна Вознюк. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про справу

Активіста Дем’яна Ганула вбили 14 березня 2025 року в центрі Одеси. Через кілька днів після вбивства поліція затримала підозрюваного — 46-річного Сергія Шалаєва. Під час судового розгляду він визнав свою провину, заявивши, що він не знав, хто є його жертвою, і був введений в оману щодо особистості Ганула. Він також вибачився перед родиною загиблого. Мотиви вбивства наразі досліджуються. Розглядаються версії, що злочин мав замовний характер, пов'язаний із громадською діяльністю Ганула.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Лос-Анжелесі вбили голівудського актора та режисера разом з дружиною. Також ми писали, що США відреагували на теракт у Сіднеї.

Одеса суд вбивство Одеська область Новини Одеси Демʼян Ганул судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
