Військового на Одещині судили за підробку довідки МСЕК

На Одещині військовослужбовець звільнився зі служби за підробленими документами. Чоловік подав фіктивну довідку про інвалідність дружини. Також він незаконно отримав одноразову грошову допомогу. Суд визнав його винним та виніс вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, старший солдат ЗСУ звернувся до командування з рапортом на звільнення за сімейними обставинами. Як підставу чоловік надав копію довідки МСЕК про інвалідність дружини, яка виявилася підробленою. На підставі цих документів військового звільнили зі служби та виключили зі списків особового складу. Після цього йому нарахували та виплатили одноразову грошову допомогу — понад 22 тисячі гривень. Слідство встановило, що кошти були отримані шляхом обману, а держава зазнала матеріальних збитків.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду. Представник військової частини просив розглянути справу без його участі, а цивільний позов після компенсації збитків залишили без розгляду.

Як покарали

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану та шахрайстві. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік. Протягом цього часу засуджений має перебувати під наглядом, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.

