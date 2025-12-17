Відео
Головна Одеса Військовий з Одещини проігнорував рішення суду — як покарали

Військовий з Одещини проігнорував рішення суду — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 01:36
Суд в Ізмаїлі покарав військового за ігнорування програми для кривдників
Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: iStock

В Ізмаїлі військовослужбовець відмовився виконати рішення суду. Чоловік мав пройти програму для кривдників, але свідомо цього не зробив. Справу розглянули у спрощеному порядку без судових засідань. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Уродженець Ізмаїла, який служить старшим техніком у механізованому підрозділі, не виконав судове рішення. Раніше його визнали винним в адміністративному правопорушенні, пов’язаному з домашнім насильством, та зобов’язав пройти тримісячну програму для кривдників. Працівники Ізмаїльського міського центру соціальних служб особисто повідомили чоловіка про цей обов’язок і пояснили наслідки відмови. Він під підпис підтвердив, що ознайомлений із рішенням суду, але того ж дня письмово заявив, що не збирається проходити програму. Військовий жодного разу не з’явився до центру соціальних служб, хоча мав таку можливість і був попереджений про кримінальну відповідальність.

Як покарали

Феміда дійшла висновку, що він умисно ухилився від виконання судового рішення. Чоловік визнав свою вину та погодився на розгляд справи без судового засідання. Обтяжуючих обставин не встановлено, а пом’якшуючою визнали щире каяття.

У результаті йому призначили покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового, який вкрав телефон в аптеці. Також ми писали, що у Кропивницькому судили чоловіка, який побив поліцейського в ТЦК.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
