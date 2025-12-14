Вирок військовому на Одещині за перелом носа жінці

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині суд покарав військовослужбовця за побиття жінки в житловому будинку. Після конфлікту вона отримала перелом носа та інші травми, а боєць визнав свою вину й отримав штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Конфлікт з військовим

Як встановив суд, подія сталася 12 жовтня 2025 року в будинку, де проживає військовослужбовець. У коридорі між ним та жінкою виник раптовий конфлікт. Під час суперечки чоловік підійшов до неї, силою повалив на підлогу та тричі вдарив кулаком по обличчю.

В жінки зафіксували садна на обличчі та закритий перелом кісток носа зі зміщенням уламків.

Яке рішення суду

Оскільки обвинувачений повністю визнав свою вину, а потерпіла не заперечувала проти спрощеного розгляду, суд ухвалив вирок без проведення засідання.

У результаті суд визнав військовослужбовця винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, та призначив йому штраф у розмірі 1530 гривень.

