Вирок військовому на Одещині за перелом носа жінці

На Одещині військовий зламав носа жінці — який вирок
На Одещині суд покарав військовослужбовця за побиття жінки в житловому будинку. Після конфлікту вона отримала перелом носа та інші травми, а боєць визнав свою вину й отримав штраф.
Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Конфлікт з військовим
Як встановив суд, подія сталася 12 жовтня 2025 року в будинку, де проживає військовослужбовець. У коридорі між ним та жінкою виник раптовий конфлікт. Під час суперечки чоловік підійшов до неї, силою повалив на підлогу та тричі вдарив кулаком по обличчю.
В жінки зафіксували садна на обличчі та закритий перелом кісток носа зі зміщенням уламків.
Яке рішення суду
Оскільки обвинувачений повністю визнав свою вину, а потерпіла не заперечувала проти спрощеного розгляду, суд ухвалив вирок без проведення засідання.
У результаті суд визнав військовослужбовця винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, та призначив йому штраф у розмірі 1530 гривень.
