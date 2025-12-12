В Одесі судитимуть псевдоюриста за шахрайство з військовими

Поліцейська складає протокол. Фото: Нацполіція

В Одесі судитимуть колишнього працівника юридичної компанії, який під виглядом правової допомоги ошукав військовослужбовців. Чоловік брав гроші за послуги, які не мав права надавати, і привласнив майже 138 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Як працювала схема

За даними поліції, 46-річний чоловік співпрацював із юридичною компанією за договором і відповідав лише за консультації клієнтів. Потерпілі — військовослужбовці ЗСУ — знаходили компанію через оголошення в соцмережах і зверталися по допомогу.

Після первинної консультації чоловік не передавав клієнтів профільним юристам, а сам називав вартість "супроводу". Договори він не укладав, а для оплати давав реквізити банківських карток своїх родичів замість офіційного рахунку компанії.

Скільки грошей привласнив

Упродовж трьох місяців чоловік ошукав вісьмох військових. Кожен із них переказав від 7 до 39 тис. грн. Загальна сума збитків склала 137 899 грн, які фігурант зняв готівкою та витратив на власні потреби.

Щоб приховати обман, він продовжував спілкуватися з клієнтами та запевняв, що робота нібито триває, але потребує більше часу.

Яке покарання

Схему поліцейські викрили після того, як до них звернувся один із військових, після чого правоохоронці встановили й інших потерпілих. Фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю, який підробив посвідчення водія. Також ми писали, що в Одесі працівників ТЦК підозрюють у силовій спробі мобілізувати військового, що нещодавно повернувся з російського полону.