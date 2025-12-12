Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі юрист наживався на військових — як працювала схема

В Одесі юрист наживався на військових — як працювала схема

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 11:16
В Одесі судитимуть псевдоюриста за шахрайство з військовими
Поліцейська складає протокол. Фото: Нацполіція

В Одесі судитимуть колишнього працівника юридичної компанії, який під виглядом правової допомоги ошукав військовослужбовців. Чоловік брав гроші за послуги, які не мав права надавати, і привласнив майже 138 тисяч гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області. 

Реклама
Читайте також:

Як працювала схема

За даними поліції, 46-річний чоловік співпрацював із юридичною компанією за договором і відповідав лише за консультації клієнтів. Потерпілі — військовослужбовці ЗСУ — знаходили компанію через оголошення в соцмережах і зверталися по допомогу.

Після первинної консультації чоловік не передавав клієнтів профільним юристам, а сам називав вартість "супроводу". Договори він не укладав, а для оплати давав реквізити банківських карток своїх родичів замість офіційного рахунку компанії.

Скільки грошей привласнив

Упродовж трьох місяців чоловік ошукав вісьмох військових. Кожен із них переказав від 7 до 39 тис. грн. Загальна сума збитків склала 137 899 грн, які фігурант зняв готівкою та витратив на власні потреби.

Щоб приховати обман, він продовжував спілкуватися з клієнтами та запевняв, що робота нібито триває, але потребує більше часу.

Яке покарання

Схему поліцейські викрили після того, як до них звернувся один із військових, після чого правоохоронці встановили й інших потерпілих. Фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю, який підробив посвідчення водія. Також ми писали, що в Одесі працівників ТЦК підозрюють у силовій спробі мобілізувати військового, що нещодавно повернувся з російського полону.

Одеса шахрайство Одеська область військові Новини Одеси юристи
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації