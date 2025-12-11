Шкільне харчування в Миколаєві — відкрито кримінальні провадження

Скандал із харчуванням у школах Миколаєва — відкрито провадження
У Миколаєві поліція відкрила кримінальні провадження через порушення норм харчування в школах. Причиною стали факти неналежного зберігання та доставки страв, виявлені після старту нового пілотного проєкту.
Про це у четвер, 11 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Неналежне харчування у школах Миколаєва: що відомо
За інформацією Миколаївської міської ради, цього року кількість дітей, яких потрібно безплатно годувати, різко зросла: із приблизно 8 тисяч до 20 тисяч. Старі харчоблоки не витримували навантаження, тому місто вирішило випробувати нову систему — готові страви, які привозить підрядник.
Але вже в перші дні постачальник не справився. У кількох школах обіди не привезли вчасно, а в одному випадку кухар просто на вулиці відкрив термобокс зі стравами — це потрапило на відео й викликало бурхливу реакцію батьків.
Що каже постачальник
В міськраді кажуть, що постачальник пояснив інцидент перебоями зі світлом. Також у компанії не працювали генератори.
Відомо, що Держпродспоживслужба також розпочала власну перевірку. Тимчасом у місті запевняють, що контроль за харчуванням буде посилено, а старі харчоблоки планують ремонтувати й забезпечувати новим обладнанням.
