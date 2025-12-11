Відео
Головна Одеса Скандал із харчуванням у школах Миколаєва — відкрито провадження

Скандал із харчуванням у школах Миколаєва — відкрито провадження

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 16:24
Шкільне харчування в Миколаєві — відкрито кримінальні провадження
Діти в шкільній їдальні. Фото ілюстративне: УНІАН

У Миколаєві поліція відкрила кримінальні провадження через порушення норм харчування в школах. Причиною стали факти неналежного зберігання та доставки страв, виявлені після старту нового пілотного проєкту.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:
Скандал із харчуванням у школах Миколаєва — відкрито провадження - фото 1
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот з Telegram

Неналежне харчування у школах Миколаєва: що відомо

За інформацією Миколаївської міської ради, цього року кількість дітей, яких потрібно безплатно годувати, різко зросла: із приблизно 8 тисяч до 20 тисяч. Старі харчоблоки не витримували навантаження, тому місто вирішило випробувати нову систему — готові страви, які привозить підрядник.

Але вже в перші дні постачальник не справився. У кількох школах обіди не привезли вчасно, а в одному випадку кухар просто на вулиці відкрив термобокс зі стравами — це потрапило на відео й викликало бурхливу реакцію батьків.

Що каже постачальник

В міськраді кажуть, що постачальник пояснив інцидент перебоями зі світлом. Також у компанії не працювали генератори.

Відомо, що Держпродспоживслужба також розпочала власну перевірку. Тимчасом у місті запевняють, що контроль за харчуванням буде посилено, а старі харчоблоки планують ремонтувати й забезпечувати новим обладнанням.

Нагадаємо, у Миколаєві технічна солона вода зіпсувала мережі та ускладнила їхню роботу. Також ми писали, що Віталій Кім розповів, що ситуація з мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі стала наслідком жартівливої фрази.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
