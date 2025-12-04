Шкільне харчування в Миколаєві: тестовий кейтеринг у 23 навчальних закладах

Діти у шкільній їдальні. Фото: скриншот з відео

У Миколаєві змінюють систему шкільного харчування через зростання навантаження після запровадження безкоштовних обідів для всіх учнів. Школи не встигали подавати страви вчасно, через що їжа остигала й викликала скарги. У місті проаналізували роботу кухонь і вирішило тимчасово перейти на кейтеринг у частині закладів.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Реклама

Читайте також:

Нова система харчування

Мер Миколаєва зазначив, що місто запускає новий підхід до шкільного харчування. Після рішення уряду про безкоштовні обіди у прифронтових громадах навантаження на місцеві школи значно зросло, а їхні кухні не були розраховані на таку кількість учнів. Через подачу страв у кілька змін їжа часто охолоджувалася, що викликало невдоволення.

За словами мера, у грудні у 23 школах запроваджують тестовий кейтеринг: готові страви доставлятимуть безпосередньо перед видачею. Протягом місяця місто перевірить, чи забезпечує цей формат тепле й комфортне харчування.

"Якщо результат буде позитивним, розширимо цей формат і на інші школи, що працюють очно. Це 51 заклад середньої освіти", — повідомив Сєнкевич.

Організацію процесу забезпечує міське підприємство. Мер наголосив, що місту важливо отримувати відгуки батьків, щоб швидко реагувати на проблеми. Також у 2025 році планують придбати спеціальні шафи для підтримання температури страв, аби їжа довше залишалася теплою. Сєнкевич підкреслив, що меню поступово вдосконалюють, щоб діти отримували не лише корисні, а й смачні страви.

Нагадаємо, ми повідомляли, що народні депутати підтримали рішення, що стосується шкільних екзаменів. Також ми писали, що у Харкові збудують нову підземну школу.