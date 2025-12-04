Школьное питание в Николаеве: тестовый кейтеринг в 23 учебных заведениях

Дети в школьной столовой. Фото: скриншот из видео

В Николаеве меняют систему школьного питания из-за роста нагрузки после введения бесплатных обедов для всех учеников. Школы не успевали подавать блюда вовремя, из-за чего еда остывала и вызывала жалобы. В городе проанализировали работу кухонь и решили временно перейти на кейтеринг в части заведений.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Новая система питания

Мэр Николаева отметил, что город запускает новый подход к школьному питанию. После решения правительства о бесплатных обедах в прифронтовых громадах нагрузка на местные школы значительно возросла, а их кухни не были рассчитаны на такое количество учеников. Из-за подачи блюд в несколько смен еда часто охлаждалась, что вызывало недовольство.

По словам мэра, в декабре в 23 школах вводят тестовый кейтеринг: готовые блюда будут доставлять непосредственно перед выдачей. В течение месяца город проверит, обеспечивает ли этот формат теплое и комфортное питание.

"Если результат будет положительным, расширим этот формат и на другие школы, работающие очно. Это 51 учреждение среднего образования", — сообщил Сенкевич.

Организацию процесса обеспечивает городское предприятие. Мэр подчеркнул, что городу важно получать отзывы родителей, чтобы быстро реагировать на проблемы. Также в 2025 году планируют приобрести специальные шкафы для поддержания температуры блюд, чтобы еда дольше оставалась теплой. Сенкевич подчеркнул, что меню постепенно совершенствуют, чтобы дети получали не только полезные, но и вкусные блюда.

