Школьное питание в Николаеве - открыты уголовные производства

Скандал с питанием в школах Николаева — открыто производство
В Николаеве полиция открыла уголовные производства из-за нарушения норм питания в школах. Причиной стали факты ненадлежащего хранения и доставки блюд, выявленные после старта нового пилотного проекта.
Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ненадлежащее питание в школах Николаева: что известно
По информации Николаевского городского совета, в этом году количество детей, которых нужно бесплатно кормить, резко возросло: с примерно 8 тысяч до 20 тысяч. Старые пищеблоки не выдерживали нагрузки, поэтому город решил испытать новую систему — готовые блюда, которые привозит подрядчик.
Но уже в первые дни поставщик не справился. В нескольких школах обеды не привезли вовремя, а в одном случае повар прямо на улице открыл термобокс с блюдами — это попало на видео и вызвало бурную реакцию родителей.
Что говорит поставщик
В горсовете говорят, что поставщик объяснил инцидент перебоями со светом. Также у компании не работали генераторы.
Известно, что Госпродпотребслужба также начала собственную проверку. Между тем в городе уверяют, что контроль за питанием будет усилен, а старые пищеблоки планируют ремонтировать и обеспечивать новым оборудованием.
