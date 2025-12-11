Школьное питание в Николаеве - открыты уголовные производства

Дети в школьной столовой. Фото иллюстративное: УНИАН

В Николаеве полиция открыла уголовные производства из-за нарушения норм питания в школах. Причиной стали факты ненадлежащего хранения и доставки блюд, выявленные после старта нового пилотного проекта.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ненадлежащее питание в школах Николаева: что известно

По информации Николаевского городского совета, в этом году количество детей, которых нужно бесплатно кормить, резко возросло: с примерно 8 тысяч до 20 тысяч. Старые пищеблоки не выдерживали нагрузки, поэтому город решил испытать новую систему — готовые блюда, которые привозит подрядчик.

Но уже в первые дни поставщик не справился. В нескольких школах обеды не привезли вовремя, а в одном случае повар прямо на улице открыл термобокс с блюдами — это попало на видео и вызвало бурную реакцию родителей.

Что говорит поставщик

В горсовете говорят, что поставщик объяснил инцидент перебоями со светом. Также у компании не работали генераторы.

Известно, что Госпродпотребслужба также начала собственную проверку. Между тем в городе уверяют, что контроль за питанием будет усилен, а старые пищеблоки планируют ремонтировать и обеспечивать новым оборудованием.

