Україна
Скандал с питанием в школах Николаева — открыто производство

Скандал с питанием в школах Николаева — открыто производство

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 16:24
Школьное питание в Николаеве - открыты уголовные производства
Дети в школьной столовой. Фото иллюстративное: УНИАН

В Николаеве полиция открыла уголовные производства из-за нарушения норм питания в школах. Причиной стали факты ненадлежащего хранения и доставки блюд, выявленные после старта нового пилотного проекта.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Читайте также:
Скандал із харчуванням у школах Миколаєва — відкрито провадження - фото 1
Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот из Telegram

Ненадлежащее питание в школах Николаева: что известно

По информации Николаевского городского совета, в этом году количество детей, которых нужно бесплатно кормить, резко возросло: с примерно 8 тысяч до 20 тысяч. Старые пищеблоки не выдерживали нагрузки, поэтому город решил испытать новую систему — готовые блюда, которые привозит подрядчик.

Но уже в первые дни поставщик не справился. В нескольких школах обеды не привезли вовремя, а в одном случае повар прямо на улице открыл термобокс с блюдами — это попало на видео и вызвало бурную реакцию родителей.

Что говорит поставщик

В горсовете говорят, что поставщик объяснил инцидент перебоями со светом. Также у компании не работали генераторы.

Известно, что Госпродпотребслужба также начала собственную проверку. Между тем в городе уверяют, что контроль за питанием будет усилен, а старые пищеблоки планируют ремонтировать и обеспечивать новым оборудованием.

Напомним, в Николаеве техническая соленая вода и спортила сети и усложнила их работу. Также мы писали, что Виталий Ким рассказал, что ситуация с мобилизацией охранника Анджелины Джоли стала следствием шуточной фразы.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
