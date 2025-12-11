Виталий Ким объяснил инцидент с мобилизацией охранника Джоли

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ситуация с мобилизацией охранника Анджелины Джоли стала следствием шутливой фразы, которую он произнес на совещании с ТЦК. Он уточнил, что приказал военным одинаково реагировать на нарушения документов и не делать исключений для известных людей.

О курьезе он рассказал в интервью NV.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким объяснил, откуда взялось упоминание Джоли в разговорах с ТЦК pic.twitter.com/x6Wi9oWHly - ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) 11 декабря 2025 года

Что рассказал Ким

Ким объяснил, что его шутка прозвучала примерно за месяц до визита Джоли. Во время совещания он отметил, что если на блокпосте документы не соответствуют требованиям, человека должны оформлять независимо от его статуса.

"Даже если это будет Анджелина Джоли", — сказал тогда Ким.

Позже, уже после инцидента с охранником актрисы, он узнал, что ТЦК восприняло его слова буквально. По словам главы ОВА, мобилизованный охранник сейчас учится в академии и продолжит службу.

Почему Джоли приезжала в Николаев

Ким также вспомнил, что Джоли находилась в Украине с частным визитом и посещала семьи и проекты, которые поддерживает. Лично он с актрисой не встречался.

Инцидент, по его словам, стал неожиданностью, ведь он не знал о приезде мировой звезды и не предполагал, что его высказывание превратится в реальное действие ТЦК.

Напомним, Джоли высказалась о визите в Украину. Позже пророссийски настроенные мировые знаменитости раскритиковали голливудскую актрису за ее путешествие.