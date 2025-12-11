Видео
Главная Одесса Ким объяснил курьез с мобилизацией охранника Анджелины Джоли

Ким объяснил курьез с мобилизацией охранника Анджелины Джоли

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:42
Виталий Ким объяснил инцидент с мобилизацией охранника Джоли
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ситуация с мобилизацией охранника Анджелины Джоли стала следствием шутливой фразы, которую он произнес на совещании с ТЦК. Он уточнил, что приказал военным одинаково реагировать на нарушения документов и не делать исключений для известных людей.

О курьезе он рассказал в интервью NV.

Читайте также:

Что рассказал Ким

Ким объяснил, что его шутка прозвучала примерно за месяц до визита Джоли. Во время совещания он отметил, что если на блокпосте документы не соответствуют требованиям, человека должны оформлять независимо от его статуса.

"Даже если это будет Анджелина Джоли", — сказал тогда Ким.

Позже, уже после инцидента с охранником актрисы, он узнал, что ТЦК восприняло его слова буквально. По словам главы ОВА, мобилизованный охранник сейчас учится в академии и продолжит службу.

Почему Джоли приезжала в Николаев

Ким также вспомнил, что Джоли находилась в Украине с частным визитом и посещала семьи и проекты, которые поддерживает. Лично он с актрисой не встречался.

Инцидент, по его словам, стал неожиданностью, ведь он не знал о приезде мировой звезды и не предполагал, что его высказывание превратится в реальное действие ТЦК.

Напомним, Джоли высказалась о визите в Украину. Позже пророссийски настроенные мировые знаменитости раскритиковали голливудскую актрису за ее путешествие.

Анджелина Джоли Николаевская область Виталий Ким мобилизация ТЦК и СП шутки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
