Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кім пояснив курйоз із мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі

Кім пояснив курйоз із мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:42
Віталій Кім пояснив інцидент із мобілізацією охоронця Джолі
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ситуація з мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі стала наслідком жартівливої фрази, яку він промовив на нараді з ТЦК. Він уточнив, що наказав військовим однаково реагувати на порушення документів і не робити винятків для відомих людей.

Про курйоз він розповів в інтерв'ю NV. 

Реклама
Читайте також:

Що розповів Кім

Кім пояснив, що його жарт пролунав приблизно за місяць до візиту Джолі. Під час наради він наголосив, що якщо на блокпості документи не відповідають вимогам, людину мають оформлювати незалежно від її статусу.

"Навіть якщо це буде Анджеліна Джолі", — сказав тоді Кім.

Пізніше, вже після інциденту з охоронцем акторки, він дізнався, що ТЦК сприйняло його слова буквально. За словами очільника ОВА, мобілізований охоронець нині навчається в академії та продовжить службу.

Чому Джолі приїжджала у Миколаїв

Кім також згадав, що Джолі перебувала в Україні з приватним візитом і відвідувала родини та проєкти, які підтримує. Особисто він з акторкою не зустрічався.

Інцидент, за його словами, став несподіванкою, адже він не знав про приїзд світової зірки та не передбачав, що його вислів перетвориться на реальну дію ТЦК.

Нагадаємо, Джолі висловилась про візит до України. Пізніше проросійськи налаштовані світові знаменитості розкритикували голлівудську акторку за її подорож.

Анджеліна Джолі Миколаївська область Віталій Кім мобілізація ТЦК та СП жарти
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації