Віталій Кім пояснив інцидент із мобілізацією охоронця Джолі

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що ситуація з мобілізацією охоронця Анджеліни Джолі стала наслідком жартівливої фрази, яку він промовив на нараді з ТЦК. Він уточнив, що наказав військовим однаково реагувати на порушення документів і не робити винятків для відомих людей.

Про курйоз він розповів в інтерв'ю NV.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, звідки взялась згадка Джолі у розмовах із ТЦК pic.twitter.com/x6Wi9oWHly — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 11, 2025

Що розповів Кім

Кім пояснив, що його жарт пролунав приблизно за місяць до візиту Джолі. Під час наради він наголосив, що якщо на блокпості документи не відповідають вимогам, людину мають оформлювати незалежно від її статусу.

"Навіть якщо це буде Анджеліна Джолі", — сказав тоді Кім.

Пізніше, вже після інциденту з охоронцем акторки, він дізнався, що ТЦК сприйняло його слова буквально. За словами очільника ОВА, мобілізований охоронець нині навчається в академії та продовжить службу.

Чому Джолі приїжджала у Миколаїв

Кім також згадав, що Джолі перебувала в Україні з приватним візитом і відвідувала родини та проєкти, які підтримує. Особисто він з акторкою не зустрічався.

Інцидент, за його словами, став несподіванкою, адже він не знав про приїзд світової зірки та не передбачав, що його вислів перетвориться на реальну дію ТЦК.

Нагадаємо, Джолі висловилась про візит до України. Пізніше проросійськи налаштовані світові знаменитості розкритикували голлівудську акторку за її подорож.