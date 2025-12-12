Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі військовий виготовив собі "права" вдома — яке покарання

В Одесі військовий виготовив собі "права" вдома — яке покарання

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 01:37
Військовому з Одещини призначили штраф за підроблені водійські права
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю, який підробив посвідчення водія та намагався скористатися ним у сервісному центрі МВС. Чоловік визнав провину та пояснив, що видрукував документ самостійно і заламінував його.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий зробив підроблене посвідчення

Згідно з матеріалами справи, солдат, який служив водієм знайшов в інтернеті шаблон посвідчення водія. Він вніс туди свої персональні дані, додав фото, вигадав серійний номер і дату видачі.

Після цього чоловік видрукував документ на кольоровому принтері та заламінував його в одному з копіювальних центрів Одеси. Підроблене посвідчення містило категорії "А" та "В" і виглядало так, ніби його видали в територіальному сервісному центрі МВС.

Пізніше військовий прийшов до сервісного центру МВС та подав підроблений документ для підтвердження особи. Працівники СЦ запідозрили фальсифікацію.

Яке покарання за підробку документів

Суд кваліфікував дії військового за статтею —  підроблення офіційного документа та використання його.

З урахуванням каяття та відсутності попередніх судимостей суд призначив покарання у вигляді штрафу. За сукупністю правопорушень чоловік має сплатити 11 900 гривень. Також військовий має компенсувати витрати на експертизу — 3565,60 грн.

Нагадаємо, на Одещині оголосили вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а правоохоронцям заявив, що жінку нібито збила машина. Також ми писали, що Геннадія Труханова залишили його під домашнім арештом

суд Одеська область військові Новини Одеси документи підробки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації