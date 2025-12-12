Військовому з Одещини призначили штраф за підроблені водійські права

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

Суд в Одеській області виніс вирок військовослужбовцю, який підробив посвідчення водія та намагався скористатися ним у сервісному центрі МВС. Чоловік визнав провину та пояснив, що видрукував документ самостійно і заламінував його.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий зробив підроблене посвідчення

Згідно з матеріалами справи, солдат, який служив водієм знайшов в інтернеті шаблон посвідчення водія. Він вніс туди свої персональні дані, додав фото, вигадав серійний номер і дату видачі.

Після цього чоловік видрукував документ на кольоровому принтері та заламінував його в одному з копіювальних центрів Одеси. Підроблене посвідчення містило категорії "А" та "В" і виглядало так, ніби його видали в територіальному сервісному центрі МВС.

Пізніше військовий прийшов до сервісного центру МВС та подав підроблений документ для підтвердження особи. Працівники СЦ запідозрили фальсифікацію.

Яке покарання за підробку документів

Суд кваліфікував дії військового за статтею — підроблення офіційного документа та використання його.

З урахуванням каяття та відсутності попередніх судимостей суд призначив покарання у вигляді штрафу. За сукупністю правопорушень чоловік має сплатити 11 900 гривень. Також військовий має компенсувати витрати на експертизу — 3565,60 грн.

Нагадаємо, на Одещині оголосили вирок чоловіку, який до смерті побив свою співмешканку, а правоохоронцям заявив, що жінку нібито збила машина. Також ми писали, що Геннадія Труханова залишили його під домашнім арештом.