Военному из Одесской области назначили штраф за поддельные водительские права

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

Суд в Одесской области вынес приговор военнослужащему, который подделал водительское удостоверение и пытался воспользоваться им в сервисном центре МВД. Мужчина признал вину и объяснил, что напечатал документ самостоятельно и заламинировал его.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный сделал поддельное удостоверение

Согласно материалам дела, солдат, который служил водителем нашел в интернете шаблон водительского удостоверения. Он внес туда свои персональные данные, добавил фото, придумал серийный номер и дату выдачи.

После этого мужчина отпечатал документ на цветном принтере и заламинировал его в одном из копировальных центров Одессы. Поддельное удостоверение содержало категории "А" и "В" и выглядело так, будто его выдали в территориальном сервисном центре МВД.

Позже военный пришел в сервисный центр МВД и подал поддельный документ для подтверждения личности. Работники СЦ заподозрили фальсификацию.

Какое наказание за подделку документов

Суд квалифицировал действия военного по статье — подделка официального документа и использование его.

С учетом раскаяния и отсутствия предыдущих судимостей суд назначил наказание в виде штрафа. По совокупности правонарушений мужчина должен заплатить 11 900 гривен. Также военный должен компенсировать расходы на экспертизу - 3565,60 грн.

