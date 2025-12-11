Приговор мужчине, который придумывал ДТП после убийства сожительницы

Подозреваемый в зале суда. Фото: Нацполиция

Суд в Одесской области огласил приговор мужчине, который до смерти избил свою сожительницу, а правоохранителям заявил, что женщину якобы сбила машина. Полицейские доказали его причастность, и теперь он проведет за решеткой более семи лет.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Мужчина оставил женщину на дороге. Фото: Нацполиция

Убил женщину, а сказал, что ее сбила машина

Трагедия произошла в начале февраля в одном из сел Великодальницкой общины. По данным следствия, по дороге домой между 42-летним мужчиной и его 49-летней сожительницей возникла ссора из-за ревности. Мужчина был в состоянии опьянения, во время конфликта ударил женщину, а после падения продолжил бить. Потерпевшая скончалась еще до приезда медиков.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла от тяжелых травм, несовместимых с жизнью. Чтобы избежать ответственности, мужчина заявил полицейским, что женщину якобы сбил автомобиль и водитель скрылся. Но собранные доказательства опровергли его версию.

Правоохранители также установили, что на момент происшествия мужчина находился под пробационным надзором за предыдущее преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, и до завершения срока оставалось два месяца. Позже он признался в содеянном и заявил, что боялся оказаться в тюрьме и поэтому придумал историю о ДТП.

Какое наказание за убийство

После задержания следователи обратились в суд с ходатайством о содержании под стражей, и его удовлетворили. Собранные доказательства позволили выдвинуть обвинение по статье умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Суд признал мужчину виновным. С учетом искреннего раскаяния и присоединения предыдущего неотбытого наказания ему назначили 7 лет и 2 месяца лишения свободы.

