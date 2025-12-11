Приговор одесскому военному за хранение гранаты Ф-1

Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы нашел боевую гранату и хранил ее дома. Мужчина признал вину и рассказал, что боеприпас привез из Николаевской области и держал в подвале дома полтора года.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Нашел гранату на позиции и спрятал дома

По материалам дела, в июле 2022 года военнослужащий, который служил в населенном пункте Прибугское Николаевской области, нашел ручную осколочную гранату типа Ф-1 с заводской маркировкой.

Вместо того чтобы передать боеприпас командованию или сообщить о находке, он забрал гранату с собой. В августе того же года военный перевез ее в Одессу и спрятал в подвальном помещении своего дома.

Граната пролежала там до февраля 2024 года. Во время обыска правоохранители обнаружили не только корпус от Ф-1, но и запал УЗРГМ, что в совокупности это составляло полноценный боевой боеприпас.

Наказание военному за хранение гранаты

В суде военный не отрицал свою вину. Действия военного квалифицировали по статье — незаконное приобретение, хранение и ношение боевых припасов.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но освободил обвиняемого от отбывания этого срока, если в течение одного года испытательного срока он не совершит нового преступления и будет выполнять требования пробации. Также с военного взыскали 2 271 грн судебных расходов за проведение экспертизы.

Напомним, экс-судья Александр Боярский избежал заключения по делу о незаконных решениях, которые позволяли мужчинам выезжать из Украины. Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, который пытался сбежать в Молдову вместе с группой военнообязанных.