Вирок одеському військовому за зберігання гранати Ф-1

Суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби знайшов бойову гранату та зберігав її вдома. Чоловік визнав провину та розповів, що боєприпас привіз з Миколаївщини й тримав у підвалі будинку півтора року.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Знайшов гранату на позиції та заховав удома

За матеріалами справи, у липні 2022 року військовослужбовець, який служив у населеному пункті Прибузьке Миколаївської області, знайшов ручну осколкову гранату типу Ф-1 із заводським маркуванням.

Замість того щоб передати боєприпас командуванню або повідомити про знахідку, він забрав гранату з собою. У серпні того ж року військовий перевіз її до Одеси й сховав у підвальному приміщенні свого будинку.

Граната пролежала там до лютого 2024 року. Під час обшуку правоохоронці виявили не лише корпус від Ф-1, а й запал УЗРГМ, що у сукупності це становило повноцінний бойовий боєприпас.

Покарання військовому за зберігання гранати

У суді військовий не заперечував свою провину. Дії військового кваліфікували за статтею — незаконне придбання, зберігання та носіння бойових припасів.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але звільнив обвинуваченого від відбування цього строку, якщо протягом одного року іспитового терміну він не вчинить нового злочину та виконуватиме вимоги пробації. Також із військового стягнули 2 271 грн судових витрат за проведення експертизи.

