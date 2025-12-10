Затримання перевізника ухилянтів на кордоні з Молдовою

Затримані ухилянти. Фото: Нацполіція Одещини

На Одещині затримали жителя Вилкове, який намагався втекти до Молдови разом із групою військовозобов’язаних чоловіків. Він за гроші віз з собою ще десять ухилянтів з різних регіонів України.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Втікачі за кордон. Фото: Нацполіція Одещини

Чоловік сам шукав "клієнтів"

Слідчі встановили, що чоловік сам шукав спосіб незаконно виїхати за кордон. В одному з месенджерів він знайшов невстановлену наразі особу, яка за 3-10 тисяч доларів пропонувала військовозобов’язаним перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Фігуранту пообіцяли допомогти виїхати до Молдови за максимальною ціною. Водночас йому запропонували знижку 50%, якщо він візьме на себе роль супровідника ще десятьох чоловіків віком від 24 до 39 років з Одеської, Івано-Франківської, Київської, Сумської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Чоловік погодився й перерахував на криптогаманець посередника завдаток у розмірі 3 тисяч доларів США. Після цього за інструкціями "куратора" він приїхав до Одеси, де отримав заздалегідь підготовлений мікроавтобус і зібрав групу з десятьох попутників.

Затримали ухилянтів біля кордону

Мікроавтобус із чоловіками попрямував до одного з прикордонних населених пунктів Роздільнянського району. Там перевізник мав дочекатися подальших вказівок, де саме можна перейти українсько-молдовський кордон поза офіційним пунктом пропуску. Однак реалізувати план не вдалося.

Стосовно десятьох військовозобов’язаних, які збиралися нелегально виїхати з України, прикордонники склали адмінпротоколи. А ось перевізнику повідомили підозру про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, силовики викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів посадовцем з Міноборони. Також ми писали, що на Одещині затримали 37-річного чоловіка з бойовими гранатами у багажнику.