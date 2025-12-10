Задержание перевозчика уклонистов на границе с Молдовой

Задержанные уклонисты. Фото: Нацполиция Одесской области

В Одесской области задержали жителя Вилково, который пытался сбежать в Молдову вместе с группой военнообязанных мужчин. Он за деньги вез с собой еще десять уклонистов из разных регионов Украины.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Задержанные беглецы Фото: Нацполиция Одесской области

Мужчина сам искал "клиентов"

Следователи установили, что мужчина сам искал способ незаконно выехать за границу. В одном из мессенджеров он нашел неустановленное пока лицо, которое за 3-10 тысяч долларов предлагало военнообязанным пересечь границу вне пунктов пропуска.

Фигуранту пообещали помочь выехать в Молдову по максимальной цене. В то же время ему предложили скидку 50%, если он возьмет на себя роль сопровождающего еще десять мужчин в возрасте от 24 до 39 лет из Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Мужчина согласился и перечислил на криптокошелек посредника задаток в размере 3 тысяч долларов США. После этого по инструкциям "куратора" он приехал в Одессу, где получил заранее подготовленный микроавтобус и собрал группу из десяти попутчиков.

Задержали уклонистов возле границы

Микроавтобус с мужчинами направился к одному из приграничных населенных пунктов Раздельнянского района. Там перевозчик должен был дождаться дальнейших указаний, где именно можно перейти украинско-молдавскую границу вне официального пункта пропуска. Однако реализовать план не удалось.

В отношении десяти военнообязанных, которые собирались нелегально выехать из Украины, пограничники составили админпротоколы. А вот перевозчику сообщили подозрение о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

