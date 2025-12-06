Видео
Главная Одесса Вез беглеца в Молдову — на границе задержали одессита

Дата публикации 6 декабря 2025 11:39
Задержали одессита за попытку нелегально вывезти мужчину в Молдову
Задержанные беглецы на границе с Молдовой. Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который за деньги переправлял военнообязанного украинца в Молдову вне пунктов пропуска. Нарушителей разоблачили во время движения к границе.

Об этом в субботу, 6 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как работала схема побега

Правоохранители говорят, что 42-летний житель Одессы действовал вместе с неустановленным сообщником. Именно он в мессенджере нашел 23-летнего мужчину, который хотел незаконно выехать в Молдову и соглашался заплатить за это.

Водитель забрал "клиента" в Одессе и повез в сторону границы. За свои услуги он получил 43 000 гривен. По данным следствия, "поводырь" должен был не только доставить военнообязанного к пограничной полосе, но и дать инструкции, как обойти наряды и перейти границу.

Какое наказание за незаконную переправку за границу

Когда авто приблизилось к пограничному району, правоохранители перехватили транспорт. Организатору побега сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, житель Болградского района Одесской области за деньги переправлял военнообязанных в Молдову вне пунктов пропуска. Также мы писали, что во Львовской области пограничник отошел в туалет, а в то время уклонист сбежал в Польшу.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы уклонисты выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
