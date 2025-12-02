Взятка пограничнику в Одесской области за переправку через границу

Задержание одного из дельцов. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области создали схему незаконной переправки людей через границу. Двое знакомых предлагали военнообязанному организовать выезд в Молдову. Часть денег они хотели дать пограничнику за содействие. Злоумышленников задержали во время передачи части суммы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали схемы

Двое мужчин, 19 и 23 лет из Раздельнянского района, обещали организовать выезд военнообязанного в соседнюю страну за $7 тысяч. Шесть тысяч планировали оставить себе, а $1 тысячу — предложили пограничнику за беспрепятственное пересечение границы и служебную информацию о нарядах.

О схеме правоохранителям сообщил сам пограничник. Полиция и отдел внутренней безопасности Госпогранслужбы задокументировали преступление и задержали дельцов во время получения $6 тысяч от "клиента". Изъятые деньги и телефоны фигурантов арестованы.

Что грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины: организация незаконной переправки лиц и предложение взятки должностному лицу. Им грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал содержание под стражей с залогом 302 800 грн. Следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что двое мужчин в Одесской области помогали военнообязанным бежать за границу. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили сразу три схемы для побега уклонистов.