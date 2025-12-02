Відео
Головна Одеса Квиток до Молдови за 7 тис. доларів — на Одещині перекрили канал

Квиток до Молдови за 7 тис. доларів — на Одещині перекрили канал

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:15
Хабар прикордоннику на Одещині за переправлення через кордон
Затримання одного із ділків. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині створили схему незаконного переправлення людей через кордон. Двоє знайомих пропонували військовозобов’язаному організувати виїзд до Молдови. Частину грошей вони хотіли дати прикордоннику за сприяння. Зловмисників затримали під час передачі частини суми.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

Двоє чоловіків, 19 та 23 років із Роздільнянського району, обіцяли організувати виїзд військовозобов’язаного до сусідньої країни за $7 тисяч. Шість тисяч планували залишити собі, а $1 тисячу — запропонували прикордоннику за безперешкодний перетин кордону та службову інформацію про наряди.

Про схему правоохоронців повідомив сам прикордонник. Поліція та відділ внутрішньої безпеки Держприкордонслужби задокументували злочин і затримали ділків під час отримання $6 тисяч від "клієнта". Вилучені гроші та телефони фігурантів арештовані.

Що загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за двома статтями КК України: організація незаконного переправлення осіб і пропозиція хабара службовій особі. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав тримання під вартою із заставою 302 800 грн. Слідство триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що двоє чоловіків на Одещині допомагали військовзабов'язаним тікати за кордон. Також ми писали, що на Одещині викрили одразу три схеми для втечі ухилянтів.

Одеса кордон хабар Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
