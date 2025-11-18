Затримання Черкащан за спробу переправити чоловіків через кордон

Затримані втікачі на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

В Подільському районі прикордонники зупинили два автомобілі, які намагалися доставити до кордону п’ятьох чоловіків призовного віку. Перевезення організувала 37-річна жінка з Черкащини за вказівками адміністратора телеграм-каналу. Організаторці та водіям оголосили підозру.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Схема втечі

В Подільському районі прикордонники затримали два легковики — "ВАЗ" та "Кіа", які прямували до держрубежу з п’ятьма чоловіками призовного віку. Встановлено, що перевезення координувала 37-річна мешканка Черкащини. Вона передавала водіям вказівки від організатора – адміністратора телеграм-каналу, який прокладав маршрут через придністровський сегмент до Молдови.

За планом організатора, кожен чоловік мав сплатити від 8 до 10 тисяч доларів США на криптогаманець. Усі п’ятеро зібралися в Умані і вирушили до кордону, проте реалізувати схему не вдалося.

Що загрожує

За фактом злочину за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" організаторці оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 242 тис. гривень. Одному з водіїв, 65-річному жителю Черкащини, також повідомили про підозру. П’ятеро чоловіків із Миколаївської, Донецької та Київської областей отримали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання державного кордону". Справи передані до суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прикордонник допомагав ухилянтам тікати з країни. Також ми писали, що в Одесі лікар видавав фіктивні довідки, завдяки яким чоловіки уникали мобілізації.