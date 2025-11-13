В Одесі лікар попався на хабарі за довідку для відстрочки

Затримання лікаря в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі лікар приватного медцентру за гроші пообіцяв допомогти чоловікові призовного віку уникнути мобілізації. Він мав підробити історію хвороби матері, щоб її син отримав відстрочку як опікун. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання частини грошей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема лікаря

За даними слідства, лікар запропонував місцевому мешканцю "вирішити питання" з відстрочкою від служби. За 7 тисяч доларів він пообіцяв оформити фіктивні документи, які підтверджували б, що чоловік доглядає за тяжкохворою матір’ю. Для цього медик планував сфальсифікувати історію хвороби жінки.

Домовленість передбачала дві частини хабара: 4 тисячі доларів наперед і решту після оформлення документів. Під час передачі першої частини грошей лікаря затримали "на гарячому". Правоохоронці вилучили кошти як речовий доказ.

Що загрожує

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи скасують після війни штрафи за ухилення від мобілізації. Також ми писали, що суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від ьойової повістки.