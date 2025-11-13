Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Фальшивий діагноз — в Одесі накрили схему уникнення мобілізації

Фальшивий діагноз — в Одесі накрили схему уникнення мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 15:39
Оновлено: 15:33
В Одесі лікар попався на хабарі за довідку для відстрочки
Затримання лікаря в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі лікар приватного медцентру за гроші пообіцяв допомогти чоловікові призовного віку уникнути мобілізації. Він мав підробити історію хвороби матері, щоб її син отримав відстрочку як опікун. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання частини грошей.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Схема лікаря

За даними слідства, лікар запропонував місцевому мешканцю "вирішити питання" з відстрочкою від служби. За 7 тисяч доларів він пообіцяв оформити фіктивні документи, які підтверджували б, що чоловік доглядає за тяжкохворою матір’ю. Для цього медик планував сфальсифікувати історію хвороби жінки.

Домовленість передбачала дві частини хабара: 4 тисячі доларів наперед і решту після оформлення документів. Під час передачі першої частини грошей лікаря затримали "на гарячому". Правоохоронці вилучили кошти як речовий доказ.

Що загрожує

Затриманому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи скасують після війни штрафи за ухилення від мобілізації. Також ми писали, що суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від ьойової повістки.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація лікарі ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації