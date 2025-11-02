Відео
Україна
На Одещині чоловік проігнорував ВЛК — як покарав суд

На Одещині чоловік проігнорував ВЛК — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 01:30
Оновлено: 18:00
Ухилення від військового обліку на Одещині — чоловіка оштрафували
Молоток судді. Фото ілюстративне: IStock

На Одещині військовозобов’язаний чоловік не з’явився до лікарні для проходження військово-лікарської комісії після офіційного попередження. Попри воєнний стан, він свідомо проігнорував виклик територіального центру комплектування. Суд визнав його винним в ухиленні від військового обліку та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Мешканець Тарутинського району отримав повістку від територіального центру комплектування з вимогою прибути 1 квітня 2025 року до Бессарабської багатопрофільної лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Чоловіка особисто попередили про відповідальність за ухилення від військового обліку, однак він проігнорував цей виклик без поважних причин.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину повністю. Суд врахував, що чоловік раніше не мав проблем із законом, щиро розкаявся та сприяв розслідуванню.

Як покарали

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.337 Кримінального кодексу України — ухилення від військового обліку після попередження. За рішенням суду, його оштрафовано на 5100 гривень, з можливістю сплати частинами протягом трьох місяців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині військовий зберігав у дворі боєприпаси. Також ми писали, що на Одещині покарали захисника, який вкрав генератор.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси ВЛК судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
