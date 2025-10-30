Військового в Одесі оштрафували за побиття саперною лопатою

Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

Під час конфлікту військовослужбовець з Херсонщини побив чоловіка саперною лопатою. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Солдат визнав свою провину, однак покарання уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався близько 23:00. Військовослужбовець, який проходить службу за мобілізацією, посварився з іншим чоловіком у побутовій ситуації. Під час раптового конфлікту солдат наніс кілька ударів руками та саперною лопатою. Потерпілий отримав забої голови, обличчя, грудної клітки й кінцівок. За висновками експертів, ці ушкодження не були небезпечними для життя, але спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час розгляду справи військовий визнав свою провину, розкаявся. Крім того, він погодився на спрощену процедуру без проведення повного судового засідання.

Як покарали

Суд Одеси врахував, що чоловік раніше не мав проблем із законом, не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога й активно співпрацював зі слідством. З урахуванням цих обставин суддя призначив покарання у вигляді штрафу — 1 700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині вирок отримав військовий, який обкрадав чужі будинки. Також ми повідомляли, що у Полтавській області судили чоловіка, який проігнорував бойову повістку.