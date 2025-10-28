Військовий з Одещини отримав штраф за підроблене посвідчення водія

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець підробив водійське посвідчення та використав його під час перевірки на трасі. Чоловік повністю визнав провину та погодився на спрощений розгляд справи. Однак уникнути покарання йому не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Бойовий медик однієї з військових частин Одещини виготовив підроблене водійське посвідчення на власне ім’я. У документі були відкриті категорії "А", "В" та "С", але бланк не відповідав офіційному зразку. Чоловіка зупинили поліцейські на стаціонарному посту "Дачне" на автодорозі "Київ–Одеса". Під час перевірки він пред’явив фальшиве посвідчення, яке, за даними сервісного центру МВС, не видавалося.

Як покарали

Суд визнав військового винним за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підробленого документа). Обвинувачений щиро розкаявся, раніше не мав судимостей, тому суд обмежився легким покаранням. Йому призначили штраф у розмірі 17 000 гривень та зобов’язали сплатити 3 565 гривень за експертизу. Підроблений документ залишили у матеріалах кримінального провадження.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покарали чоловіка, який ухилявся від служби. Також ми писали, що також ми писали, що на Одещині вирок отримав військовий, який привіз з фронту зброю та збергів її як трофеї.